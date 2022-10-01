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Под Киевом задержали банду мошенников, жертвами которых стали десятки людей со всей Украины

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Киев, Суббота 01 октября 2022 11:42
Под Киевом задержали банду мошенников, жертвами которых стали десятки людей со всей Украины Фото: в Киевской области задержали банду мошенников (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области задержана банда воров, жертвами которых стали десятки людей со всей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова в Telegram.

"Эту преступную группу мошенников полицейские разоблачили в Бучанском районе. 29-летний житель Вишневого вместе с четырьмя сообщниками организовали аферу по продаже древесины", - рассказал он, добавив, что на их счету 80 случаев мошенничества.

Мошенники размещали на известных торговых онлайн платформах псевдообъявления, а получив деньги, исчезали.

На одно из таких объявлений наткнулся житель Ивано-Франковской области.

"Мужчина перевел на банковский счет мошенников 12 тысяч гривен, но товара так и не получил. И таких пострадавших уже несколько десятков", - добавил глава полиции Киевской области.

Организатору и координатору преступной схемы уже объявили о подозрении. За совершенное злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киевской области правоохранители задержали двух мошенников. Преступники обманули волонтера, пытавшуюся приобрести авто для ВСУ.

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