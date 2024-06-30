Під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище

"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом", - розповів він.

За його словами, проектна документація на будівництво I черги Національного військового меморіального кладовища пройшла державну експертизу та отримала позитивний висновок.

"Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії", - додав Порхун.

Він також висловився окремо по оцінці впливу на навколишнє середовище.

"Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза", - додав він.

Що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК?

сектори поховань;

колумбарні стіни;

будинок трауру;

вхідна група;

центральна площа;

зона рекреації;

під'їзна дорога;

зупинки громадського транспорту;

автостоянка;

адміністративна та господарська будівлі;

пункт охорони.

На початку наступного тижня буде оголошено тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва.