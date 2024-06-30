Под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) появится под Киевом. Проектная документация получила положительное заключение.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна.
"Самый масштабный в истории Украины проект по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц будет реализован в Гатненской территориальной общине под Киевом", - рассказал он.
По его словам, проектная документация на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение.
"Проект разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартами и правилами: от эксплуатационной безопасности до вопросов энергосбережения и инклюзии", - добавил Порхун.
Он также высказался отдельно по оценке влияния на окружающую среду.
"Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия население не выявлено. Влияния на экологию - ни одного. Напомню, и не было. Теперь это подтверждает и ГП "Укргосстройэкспертиза", - добавил он.
Что будет построено в пределах первых двух пусковых комплексов НВМК?
В начале следующей недели будет объявлен тендер на отбор подрядчика непосредственно для строительства.
Как сообщалось, в Украине создадут Национальное военное кладбище. Ранее РБК-Украина писало, кто имеет право на захоронение.
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