Под Киевом водитель KIA "влетел" в маршрутку и погиб на месте (видео)

В пятницу, 17 февраля, рано утром, в Святопетровском Бучанского района Киевской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Ее водителя госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал dtp.kiev.ua.

"Святопетровское: в 5:50 непристегнутый водитель KIA Magentsis вылетел в лоб во встречную маршрутку и полностью погиб мгновенно", - говорится в сообщении.

Также известно, что водитель маршрутки госпитализирован с переломом ноги.

Как сообщалось, в четверг, 9 февраля, в Киеве возле "Охматдета" перевернулась машина "скорой помощи". Обошлось без погибших.

Позже стало известно, что в результате ДТП в Киеве в четверг, 9 февраля, пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Ее передали врачам и госпитализировали.