Под Киевом вандалы срезали со стены граффити Бэнкси. Их уже задержали
В Гостомеле вандалы срезали со стены дома картину всемирно известного художника Бэнкси. Сейчас они уже задержаны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Сообщение в полицию поступило в 11.30 от жителей города.
Фото: под Киевом вандалы срезали со стен граффити Бенкси. Их уже задержали (kv.npu.gov.ua)
Отмечается, что 8 человек были задержаны прямо на месте. Они пытались увезти рисунок в неизвестном направлении.
Организатором преступления оказался киевлянин, решивший по своему усмотрению демонтировать и вывезти рисунок. По его мнению, дом в будущем якобы, скорее всего, будет снесен, из-за чего он решил таким образом уберечь работу художника.
"Полицейские изъяли картину, а по факту повреждения имущества следователи приступили к досудебному расследованию", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве вандалы испортили еще одно граффити известного художника.
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