Фото: під Києвом трактор підірвався на ворожій протитанковій міні (t.me/andrii_nebytov)

Біля Макарова (Київська область) під час виконання польових робіт на ворожій міні підірвався 47-річний тракторист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нацполіції генерала Андрія Нєбитова.