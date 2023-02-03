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Под Киевом трактор подорвался на вражеской противотанковой мине

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Киевская область, Пятница 03 февраля 2023 09:50
Под Киевом трактор подорвался на вражеской противотанковой мине Фото: под Киевом трактор подорвался на вражеской противотанковой мине (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

Возле Макарова (Киевская область) во время выполнения полевых работ на вражеской мине подрвался 47-летний тракторист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Нацполиции генерала Андрея Небитова.

Вследствие взрыва техника получила серьезные повреждения, при этом сам тракторист уцелел и избежал серьезных травм.

Небитов отмечает, что данная территория ранее находилась в зоне боевых действий.

Фото: последствия подрыва трактора на мине в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, ранее в районе Каменского по дороге из оккупированной Васильевки Запорожской области на мине подорвался автомобиль с местными жителями.

Также вблизи села Музыковка в Херсонской области гражданский подорвался на вражеской мине. Он погиб от полученных травм.

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