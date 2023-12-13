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Під Києвом стався вибух газу в будинку: під завалами опинилися двоє людей

Київ, Середа 13 грудня 2023 10:46
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Під Києвом стався вибух газу в будинку: під завалами опинилися двоє людей Фото: під Києвом стався вибух газу в будинку, під завалами опинилися двоє людей (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом 13 грудня стався вибух у будинку в одному з сіл Обуховського району. Двоє людей опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

"13 грудня о 07:16 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку за адресою: с. Чайки, вул. Центральна", - розповіли в ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце, то з'ясувалось, що внаслідок витоку природного газу стався вибух в приватній господарчій будівлі, під завалами ймовірно знаходяться жінка та чоловік.

"Жінку в шоковому стані деблоковано з під завалів та передано лікарям швидкої медичної допомоги", - додали у відомстві.

На місце прибув кран для того, щоб дістати ще одну людину з-під завалів.

Нагадаємо, вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Крім того, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.

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