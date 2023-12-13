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Под Киевом произошел взрыв газа в доме: под завалами оказались двое людей

Киев, Среда 13 декабря 2023 10:46
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Под Киевом произошел взрыв газа в доме: под завалами оказались двое людей Фото: под Киевом произошел взрыв газа в доме, под завалами оказались двое людей (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталия Гурковская

Под Киевом 13 декабря произошел взрыв в доме в одном из сел Обуховского района. Два человека оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

"13 декабря в 07:16 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме по адресу: с. Чайки, ул. Центральная", - рассказали в ГСЧС.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в результате утечки природного газа произошел взрыв в частном хозяйственном здании, под завалами вероятно находятся женщина и мужчина.

"Женщина в шоковом состоянии деблокирована из-под завалов и передана врачам скорой медицинской помощи", - добавили в ведомстве.

На место прибыл кран, чтобы достать еще одного человека из-под завалов.

Напомним, утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже число пострадавших возросло до 5.

Кроме того, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

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