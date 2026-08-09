Під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин, загинули собаки

У Київській області вчора вночі, 8 серпня, сталася пожежа у притулку для тварин "Сіріус". Згоріли вольєри та кухня, загинули собаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку притулку, ДСНС та поліцію Київської області.
Притулок знаходиться у селі Федорівка Димерської територіальної громадиі у Вигородському районі.
У притулку кажуть, що причиною пожежі стало коротке замикання.
"Вночі у притулку сталося коротке замикання. Почалася пожежа. Вогонь охопив вольєри, кухню та майстерню. Згоріли інструменти, обладнання, запаси каші. Ми відчинили вольєри, щоб випустити собак. Із 70 собак, яких вдалося відчинити, 8 загинули", - йдеться у повідомленні.
Тварини, які вижили, зараз налякані та перебувають у сильному стресі. Багато з них порозбігалися по території.
Вогнем знищено 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, складське приміщення та паркан.
До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
О 05:55 ранку пожежу ліквідували на площі 300 кв. м.
Фото: під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин (ДСНС, Нацполіція)
Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська атакували Київську область ударними дронами. У Броварському районі через падіння уламків були пошкоджені приватний будинок, господарські споруди та автомобіль.
Також внаслідок удару РФ в селі Пухівка загинули троє людей з однієї родини - дідусь, бабуся та їхній онук.