Под Киевом произошел пожар в приюте для животных, погибли собаки

В Киевской области вчера ночью, 8 августа, произошел пожар в приюте для животных "Сириус". Сгорели вольеры и кухня, погибли собаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу приюта, ГСЧС и полицию Киевской области.
Приют находится в селе Федоровка Дымерской территориальной громады в Выгородском районе.
В приюте говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание.
"Ночью в приюте произошло короткое замыкание. Начался пожар. Огонь охватил вольеры, кухню и мастерскую. Сгорели инструменты, оборудование, запасы каши. Мы открыли вольеры, чтобы выпустить собак. Из 70 собак, которых удалось открыть, 8 погибли", - говорится в сообщении.
Выжившие животные сейчас напуганы и находятся в сильном стрессе. Многие из них разбежались по территории.
Огнем уничтожены 20 вольеров, помещение для приготовления пищи, складское помещение и забор.
К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
В 05:55 утра пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м.
Фото: под Киевом произошел пожар в приюте для животных (ГСЧС, Нацполиция)
Следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло за собой возникновение пожара (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь на 8 августа российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе из-за падения обломков были повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.
Также в результате удара РФ в селе Пуховка погибли три человека из одной семьи - дедушка, бабушка и их внук.