Под Киевом произошел пожар в приюте для животных, погибли собаки

Приют находится в селе Федоровка Дымерской территориальной громады в Выгородском районе.

В приюте говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание.

"Ночью в приюте произошло короткое замыкание. Начался пожар. Огонь охватил вольеры, кухню и мастерскую. Сгорели инструменты, оборудование, запасы каши. Мы открыли вольеры, чтобы выпустить собак. Из 70 собак, которых удалось открыть, 8 погибли", - говорится в сообщении.

Выжившие животные сейчас напуганы и находятся в сильном стрессе. Многие из них разбежались по территории.

Огнем уничтожены 20 вольеров, помещение для приготовления пищи, складское помещение и забор.

К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

В 05:55 утра пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м.

Фото: под Киевом произошел пожар в приюте для животных (ГСЧС, Нацполиция)

Следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло за собой возникновение пожара (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.