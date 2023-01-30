Під Києвом сьогодні пройдуть навчання саперів: можуть бути чутні вибухи

У Києві та області у понеділок, 30 січня, можуть чути звуки вибухів. В одному з районів регіону пройдуть навчання саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вишгородської РВА.

Там зазначили, що у зв'язку з цим у громадах району можуть чути вибухи.

"Сьогодні, 30 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ попередили, що Росія у перервах між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну. Крім того, ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону.

Як відомо, раніше Київ виключили із переліку територій можливих бойових дій. Це сталося за погодженням із Міністерством оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.