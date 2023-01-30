RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом сегодня пройдут учения саперов: могут быть слышны взрывы

Фото: под Киевом сегодня пройдут учения саперов (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области в понедельник, 30 января, могут быть слышны звуки взрывов. В одном из районов региона пройдут учения саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вышгородской РВА.

"Сегодня, 30 января, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов, отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в связи с этим в общинах района могут быть слышны взрывы.

Напомним, ранее в ВСУ предупредили, что Россия в перерывах между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину. Кроме того, враг пытается истощить нашу противовоздушную оборону.

Как известно, ранее Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиеввибухиВойна в Украине