Під Києвом сьогодні лунатимуть вибухи: в чому причина

Жителі Київської області сьогодні, 10 листопада, можуть чути вибухи у зв'язку з плановими роботами з розмінування територій в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram .

"Сьогодні, 10 листопада, з 11:00 до 17:00 у Бучанському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - сказано у повідомленні.

Через проведення робіт мешканці деяких громад Київської області можуть чути звуки вибухів.

Нагадаємо, вчора у Вишгородському районі Київської області проводили навчання для саперів.

7 листопада у Бориспільському та Обухівському районах проходили роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

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