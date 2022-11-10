ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом сегодня будут раздаваться взрывы: в чем причина

Новина українською →
Киевская область, Четверг 10 ноября 2022 11:12
Под Киевом сегодня будут раздаваться взрывы: в чем причина Фото: под Киевом сегодня будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Киевской области сегодня, 10 ноября, могут слышны взрывы в связи с плановыми работами по разминированию территорий в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Сегодня, 10 ноября, с 11:00 до 17:00 в Бучанском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Из-за проведения работ жители некоторых общин Киевской области могут слышны звуки взрывов.

Напомним, вчера в Вышгородском районе Киевской области проводили обучение для саперов.

7 ноября в Бориспольском и Обуховском районах проходили работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область вибухи
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа