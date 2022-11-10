Под Киевом сегодня будут раздаваться взрывы: в чем причина
Фото: под Киевом сегодня будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Жители Киевской области сегодня, 10 ноября, могут слышны взрывы в связи с плановыми работами по разминированию территорий в одном из районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
"Сегодня, 10 ноября, с 11:00 до 17:00 в Бучанском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Из-за проведения работ жители некоторых общин Киевской области могут слышны звуки взрывов.
Напомним, вчера в Вышгородском районе Киевской области проводили обучение для саперов.
7 ноября в Бориспольском и Обуховском районах проходили работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
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