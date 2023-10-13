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Під Києвом сильна пожежа вночі охопила склади (фото, відео)

Фото: у місті Українка під Києвом сталася сильна пожежа на складах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У місті Українка Київської області цієї ночі сталася пожежа на виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння на покрівлі склала близько тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"О 01:30 вогнеборці зупинили поширення вогню, ще за годину ліквідували пожежу", - йдеться у заяві рятувальників.

Для гасіння пожежі від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 45 осіб особового складу.

Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

Також вогнеборці показали кадри гасіння нічної сильної пожежі на складах в Українці.

У ДСНС додали, що причина пожежі наразі встановлюється.

 

Нагадаємо, нещодавно директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України закликав українців запастися вогнегасниками.

Раніше повідомлялося, що 23 вересня у Києві в Голосіївському районі сталася пожежа в притулку для тварин. По факту вогняної НП було відкрито кримінальне провадження.

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Київська областьПожежа