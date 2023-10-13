Під Києвом сильна пожежа вночі охопила склади (фото, відео)

У місті Українка Київської області цієї ночі сталася пожежа на виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння на покрівлі склала близько тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"О 01:30 вогнеборці зупинили поширення вогню, ще за годину ліквідували пожежу", - йдеться у заяві рятувальників.
Для гасіння пожежі від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 45 осіб особового складу.
Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.
Також вогнеборці показали кадри гасіння нічної сильної пожежі на складах в Українці.
У ДСНС додали, що причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, нещодавно директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України закликав українців запастися вогнегасниками.
Раніше повідомлялося, що 23 вересня у Києві в Голосіївському районі сталася пожежа в притулку для тварин. По факту вогняної НП було відкрито кримінальне провадження.
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