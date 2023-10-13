RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом сильный пожар ночью охватил склады (фото, видео)

Фото: в городе Украинка под Киевом произошел сильный пожар на складах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В городе Украинка Киевской области этой ночью произошел пожар на производственно-складском помещении. Площадь возгорания на кровле составила около тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В 01:30 пожарные остановили распространение огня, еще через час ликвидировали пожар", - говорится в заявлении спасателей.

Для тушения пожара от ГСЧС были задействованы 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.

Также огнеборцы показали кадры тушения ночного сильного пожара на складах в Украинке.

В ГСЧС добавили, что причина пожара в настоящее время устанавливается.

 

Напомним, недавно директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины призвал украинцев запастись огнетушителями.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в приюте для животных. По факту огненного ЧП было открыто уголовное производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьПожар