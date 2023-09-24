Вчора, 23 вересня, близько о 23:00 сталась пожежа в притулку для тварин в Голосіївському районі Києва. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики", - додає пресслужба.

Зазначається, що волонтери самостійно звели притулок, а цивільні опікувались тваринами й наглядали за ними.

Згідно з попередніми даними, в притулку перебували близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі. Інші були доставлені до ветеринарних клінік з опіками.

Фото: в Київському притулку для тварин вночі сталась пожежа, поліція відкрила впровадження (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 КК України - жорстоке поводження з тваринами.

Як допомогти правоохоронцям

"Якщо у вас є інформація про обставини даної пожежі або ви стали її очевидцями, просимо повідомити про це за телефоном чергової частини Голосіївського управління поліції", - додає пресслужба.

Повідомити можна за номерами 0 (63) 445 79 73 або 102.