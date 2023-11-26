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Під Києвом працюють сили ППО

Неділя 26 листопада 2023 00:39
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Під Києвом працюють сили ППО Фото: під Києвом працюють сили ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних безпілотниках типу "Шахед" сьогодні вночі, 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ та КМВА попередили про загрозу застосування росіянами ударних дронів типу "Шахед". Повідомлялося, що частина безпілотників летить у напрямку Києва з різних боків.

Атака безпілотників на Київ 26 листопада

Російські війська відновили масштабні удари БПЛА на території України. Минулої ночі Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 "шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

У столиці уламки збитих дронів впали у кількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина. Також через атаку у Києві та області були відключення світла.

Детальніше про атаку на столицю – у матеріалі РБК-Україна.

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