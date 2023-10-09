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Під Києвом посилять перевірки авто та пішоходів

Фото: у Броварському районі Київської області посилять перевірки (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Володимир Костирін

У Бориспільському районі Київської області протягом кількох днів проводитимуться планові заходи безпеки, внаслідок чого можливе обмеження руху у певних місцях та перевірка документів у громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бориспільської районної військової адміністрації Руслана Дяченка.

Такі перевірки розпочинаються у Броварському районі вже з цього понеділка.

"Увага! З 9 жовтня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення планових безпекових заходів на території Бориспільського району Київщини", - йдеться у заяві.

Що це означає

  • Як пояснили у РВА, під час проведення таких заходів у окремих районах громади Броварського району можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів.
  • Окрім того, можлива перевірка документів у громадян.

В адміністрації також нагадали про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових.

"Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів", - зазначається у повідомленні.

У РДА також додали, що всі дії відбуватимуться у рамках чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що у Києві через падіння будівельного крана та розрив контактної мережі на вулицях Полярна та Героїв Дніпра тимчасово вводили зміни в русі громадського транспорту.

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БориспільКиївська область