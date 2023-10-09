RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом усилят проверки авто и пешеходов

Фото: в Броварском районе Киевской области усилят проверки (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Владимир Костырин

В Бориспольском районе Киевской области в течение нескольких дней будут проводиться плановые меры безопасности, в результате чего возможно ограничение движения в определенных местах, и проверка документов у граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бориспольской районной военной администрации Руслана Дяченко.

Такие проверки начинаются в Броварском районе уже с этого понедельника.

"Внимание! С 9 октября, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов приступят к проведению плановых мероприятий безопасности на территории Бориспольского района Киевщины", - говорится в заявлении.

Что это значит

  • Как пояснили в РВА, во время проведения таких мероприятий в отдельных районах общества на территории Броварского района возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.
  • Кроме того, возможна проверка документов у граждан.

В администрации также напомнили о запрете съемки и фотофиксации техники и военных.

"Призываем сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и способствовать осуществлению мер безопасности", - отмечается в сообщении.

В РДА также добавили, что все действия будут проходить в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за падения строительного крана и разрыва контактной сети на улицах Полярная и Героев Днепра временно вводили изменения в движении общественного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БориспольКиевская область