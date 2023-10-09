Под Киевом усилят проверки авто и пешеходов

В Бориспольском районе Киевской области в течение нескольких дней будут проводиться плановые меры безопасности, в результате чего возможно ограничение движения в определенных местах, и проверка документов у граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бориспольской районной военной администрации Руслана Дяченко.
Такие проверки начинаются в Броварском районе уже с этого понедельника.
"Внимание! С 9 октября, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов приступят к проведению плановых мероприятий безопасности на территории Бориспольского района Киевщины", - говорится в заявлении.
В администрации также напомнили о запрете съемки и фотофиксации техники и военных.
"Призываем сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и способствовать осуществлению мер безопасности", - отмечается в сообщении.
В РДА также добавили, что все действия будут проходить в рамках действующего законодательства.
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