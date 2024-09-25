Під Києвом підстрелили чоловіка у дворі багатоповерхівки

Внаслідок сварки між сусідами, один із них вистрелив в ногу іншому. Потерпілого госпіталізували, а зловмисника затримали на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

Сьогодні надвечір до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що у місті Вишневе в одному з дворів багатоповерхівок один чоловік стріляв в іншого.

Як попередньо встановили на місці правоохоронці, між двома сусідами відбулась суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові.

Потерпілий отримав проникаюче поранення та наразі знаходиться у лікарні. Відомо, що фігурант здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.

"Зловмисника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.