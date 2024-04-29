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В Дніпрі 14-річна дівчина вистрелила по знайомій, відкрито впровадження

Понеділок 29 квітня 2024 14:42
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В Дніпрі 14-річна дівчина вистрелила по знайомій, відкрито впровадження Фот: в Дніпрі 14-річна дівчина вистрелила по знайомій, відкрито впровадження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі, 27 квітня, під час конфліктної ситуації 14-річна дівчина відкрила вогонь з предмета, схожого на пістолет, в бік 17-річної знайомої. Остання отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дніпровського районного управління поліції.

Інцидент стався поруч з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

"За попередньою інформацією, 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет, в бік знайомої. В результаті 17-річна дівчина отримала тілесні ушкодження", - написала поліція.

Після роботи слідчо-оперативної групи поліції, правоохоронці зʼясовують всі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як чоловік влаштував стрілянину в центрі Дніпра. Зловмисник здійснив кілька вистрілив із травматичного пістолета із вікна автомобіля.

Також вчора, 28 квітня, у Туреччині сталася стрілянина у відділку поліції. Правоохоронець відкрив вогонь по колегах.

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