Фот: в Дніпрі 14-річна дівчина вистрелила по знайомій, відкрито впровадження (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дніпрі, 27 квітня, під час конфліктної ситуації 14-річна дівчина відкрила вогонь з предмета, схожого на пістолет, в бік 17-річної знайомої. Остання отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дніпровського районного управління поліції.

Інцидент стався поруч з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. "За попередньою інформацією, 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет, в бік знайомої. В результаті 17-річна дівчина отримала тілесні ушкодження", - написала поліція. Після роботи слідчо-оперативної групи поліції, правоохоронці зʼясовують всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.