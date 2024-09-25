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Под Киевом подстрелили мужчину во дворе многоэтажки

Вишневое, Среда 25 сентября 2024 20:19
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Под Киевом подстрелили мужчину во дворе многоэтажки Фото: под Киевом произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому. Потерпевшего госпитализировали, а злоумышленника задержали на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сегодня вечером в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в городе Вишневое в одном из дворов многоэтажек один человек стрелял в другого.

Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошла ссора, во время которой один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту.

Пострадавший получил проникающее ранение и сейчас находится в больнице. Известно, что фигурант совершил выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль.

"Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

На картинке может быть: 2 человека, автомобиль и текст

Напомним, что в апреле этого года во время конфликтной ситуации14-летняя девушка в Днепре открыла огонь в сторону 17-летней знакомой. Последняя получила ранения.

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Киев Вишневое
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