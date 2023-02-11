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Під Києвом підриватимуть кригу. Можливі звуки вибухів

Фото: під Києвом підриватимуть кригу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

На річці Десна Броварському районі відбудеться підрив криги. Жителі столиці можуть чути гучні звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 12 лютого (ймовірно йдеться про завтрашній день - ред.), на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів", - заявили в КМДА.

В адміністрації повідомили, що підрив криги здійснюватимуть піротехніки з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - додали вони.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти знову запустили іранські дрони-камікадзе для атаки по території України. Це вже третя атака за тиждень.

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КиївкригаБроварской район