Под Киевом будут подрывать лед. Возможные звуки взрывов

"На реке Десна будут взрывать ледовую пробку. Поэтому, сегодня, 12 февраля (вероятно речь о завтрашнем дне - ред.), на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов", - заявили в КГГА.

В администрации сообщили, что подрыв льда будут осуществлять пиротехники с целью снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям", - добавили они.

Обновлено в 20:55.

По данным Киевской областной государственной администрации, работы по подрыву ледовой пробки запланировано провести 12 февраля.