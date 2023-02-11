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Третя атака за тиждень. Росіяни знову запустили "Шахеди": що відомо

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Україна, Субота 11 лютого 2023 19:07
Третя атака за тиждень. Росіяни знову запустили "Шахеди": що відомо Фото: росіяни знову запустили дрони-камікадзе (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 11 лютого російські окупанти знову запустили іранські дрони-камікадзе для атаки по території України. Під загрозою ударів, зокрема, південні області.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про чергову російську атаку "Шахедів".

Де очікується атака дронів

Станом на 19:00 про загрозу ударів з повітря попередили мешканців Дніпропетровської області.

"Загроза атаки "Шахедів" на Дніпропетровську область. Перейдіть у безпечні місця", - написав у своєму Telegram-каналі глава ОВА Сергій Лисак.

Крім того, станом на зараз повітряна тривога оголошена не лише в Дніпропетровській області, але й в Запорізькій.

Третя атака за тиждень. Росіяни знову запустили &quot;Шахеди&quot;: що відомо

Третя атака за тиждень

Зазначимо, це вже третя вечірня російська атака дронами-камікадзе по території України. Окупанти вже запускали "Шахеди" 9 та 10 лютого. Крім того, вчора російські терористи вдень обстріляли Україну десятками ракет - під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран модифікував та покращив вибухівку у дронах, якими росіяни атакують Україну, щоб зробити їх ще більш потужними.

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Дніпропетровська область дрони Війна Росії проти України
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