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Під Києвом облаштували нову переправу через річку Ірпінь

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Київ, П'ятниця 21 жовтня 2022 20:06
Під Києвом облаштували нову переправу через річку Ірпінь Фото: біля Гостомелю облаштували нову переправу через річку Ірпінь (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

Поблизу Гостомеля Київської області шляховики збудували ще одну переправу через річку Ірпінь замість зруйнованого під час весняних боїв з окупантами мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укравтодору.

Будівництво тимчасової переправи виконане на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Для забезпечення транспортного сполучення трасою міжнародного значення, біля зруйнованого моста збудували ще один тимчасовий проїзд.

Рух першою тимчасовою переправою на дорозі М-07 Київ – Ковель було відкрито 29 квітня. Таким чином було відновлено транспортне сполучення до Києва з Гостомелю, Бучі та Бородянки.

Раніше ми писали, що у Харківській області почали монтувати один із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії.

Також повідомлялося, що "Укравтодор" відремонтував дорогу Конотоп – Буринь – Чумакове, яка з'єднала північ Сумської області з іншими регіонами України. Транспортну артерію назвали "Дорогою життя".

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Гостомель Укравтодор Ирпень
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