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В "Укравтодоре" отчитались о ремонте "Дороги жизни" в Сумской области: что сделано

Новина українською →
Сумы, Суббота 06 августа 2022 03:05
В "Укравтодоре" отчитались о ремонте "Дороги жизни" в Сумской области: что сделано Фото: "Укравтодор" отремонтировал "Дорогу жизни" в Сумской области (twitter.com/HromadskeUA)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" отремонтировал дорогу Конотоп – Бурынь – Чумаково, которая соединила север Сумской области с другими регионами Украины после уничтожения моста через реку Сейм на автомобильной дороге Р-44 Сумы – Путивль – Глухов. Транспортную артерию назвали "Дорогой жизни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

В настоящее время объезд разрушенной переправы осуществляется по дорогам местного и коммунального значения. В течение месяца был проведен аварийный ремонт отрезка дороги Т-19-10 протяженностью 2,7 км, по которой проходит объездной маршрут.

Также произведен аварийный ремонт 6-метрового моста на этом участке. В частности, отфрезеровано изношенное покрытие и уложен слой асфальтобетона.

В результате военной агрессии со стороны России в Сумской области повреждены и уничтожены 10 мостовых сооружений. Восстановить мост через Сейм на автомобильной дороге Р-44 Сумы – Путивль – Глухов по причинам безопасности сейчас невозможно.

Ранее сообщалось, что "Укравтодор" выполнил ремонт альтернативной дороги от Киева до Чернигова. Она пролегает по дорогам регионального и территориального значения.

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Укравтодор Сумская область
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