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Под Киевом обустроили новую переправу через реку Ирпень

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Киев, Пятница 21 октября 2022 20:06
Под Киевом обустроили новую переправу через реку Ирпень Фото: около Гостомеля обустроили новую переправу через реку Ирпень (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

Вблизи Гостомеля Киевской области дорожники построили еще одну переправу через реку Ирпень вместо разрушенного во время весенних боев с оккупантами моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укравтодора.

Строительство временной переправы выполнено на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Для обеспечения транспортного сообщения по трассе международного значения, возле разрушенного моста построили еще один временный проезд.

Движение первой временной переправой на дороге М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля. Таким образом было возобновлено транспортное сообщение в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки.

Ранее мы писали, что в Харьковской области начали монтировать один из металлических мостов, которые передала Администрация государственных материальных резервов Чехии.

Также сообщалось, что "Укравтодор" отремонтировал дорогу Конотоп – Бурынь – Чумаково, которая соединила север Сумской области с другими регионами Украины. Транспортную артерию назвали "Дорогой жизни".

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Гостомель Укравтодор Ирпень
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