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Під Києвом мікроавтобус злетів у кювет: серед постраждалих підліток

Бровари, Четвер 04 січня 2024 13:04
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Під Києвом мікроавтобус злетів у кювет: серед постраждалих підліток Фото: під Києвом мікроавтобус злетів у кювет (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з мікроавтобусом сталося у Броварському районі Київської області у четвер, 4 січня. Серед постраждалих є підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Telegram.

Аварія сталася поблизу села Залісся. Відомо, що 53-річний водій мікроавтобуса Opel не врахував дорожню обстановку. Автомобіль з'їхав у кювет і перевернувся.

Станом на 12:30 відомо про п'ятьох постраждалих. Серед них 15-річна дівчинка.

На місці ДТП працюють медики, рятувальники та працівники Броварського управління поліції.

Під Києвом мікроавтобус злетів у кювет: серед постраждалих підліток

Фото: під Києвом мікроавтобус злетів у кювет (t.me/kyivregionpolice)

РБК-Україна сьогодні також повідомляло, що під Києвом сталася аварія за участі трьох автомобілів. За даними ДСНС, внаслідок інциденту загинула людина, двоє постраждали.

Також вчора на об'їзній Житомира сталася ДТП з п'ятьма авто. На трасі Київ-Чоп був частково ускладнений рух автівок в обох напрямках.

Додамо, що, за даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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