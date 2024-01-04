Под Киевом микроавтобус взлетел в кювет: среди пострадавших подросток

ДТП с микроавтобусом произошло в Броварском районе Киевской области в четверг, 4 января. Среди пострадавших есть подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.

Авария произошла вблизи села Залесье. Известно, что 53-летний водитель микроавтобуса Opel не учел дорожную обстановку. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

По состоянию на 12:30 известно о пяти пострадавших. Среди них 15-летняя девочка.

На месте ДТП работают медики, спасатели и работники Броварского управления полиции.

Фото: под Киевом микроавтобус взлетел в кювет (t.me/kyivregionpolice)

РБК-Украина сегодня также сообщало, что под Киевом произошла авария с участием трех автомобилей. По данным ГСЧС, в результате инцидента погиб человек, двое пострадали.

Также вчера на объездной Житомира произошло ДТП с пятью авто. На трассе Киев-Чоп было частично усложнено движение автомобилей в обоих направлениях.

Добавим, что, по данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.