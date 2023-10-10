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Під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі: під час окупації у будинку жили росіяни

Київська область, Вівторок 10 жовтня 2023 16:05
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Під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі: під час окупації у будинку жили росіяни Фото: під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці селища Макарів у Київській області виявили російські запали до снарядів у своїй печі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що мешканці виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Вони відразу викликали ДСНС та поліцію.

За повідомленням МВС, у печі знаходилось шість запалів до снарядів. У часи окупації громади, у цьому будинку жили російські загарбники.

Українцям також нагадують базовий алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів:

  • Не підходьте
  • Не чіпайте
  • Телефонуйте на 101 або 102

Нагадаємо, нещодавно у лісі в Київській області загинув чоловік через наїзд на міну.

До цього у селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, через що один чоловік загинув, ще один - отримав осколкові поранення.

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Міністерство внутрішніх справ України Київська область
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