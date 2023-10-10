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Под Киевом жители нашли запалы к снарядам в печи: во время оккупации в доме жили россияне

Киевская область, Вторник 10 октября 2023 16:05
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Под Киевом жители нашли запалы к снарядам в печи: во время оккупации в доме жили россияне Фото: под Киевом жители нашли запалы к снарядам в печи (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители поселка Макаров в Киевской области обнаружили российские запалы к снарядам в своей печи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что жители обнаружили опасную находку, когда решили отремонтировать печь. Они сразу вызвали ГСЧС и полицию.

По сообщению МВД, в печи находились шесть запалов к снарядам. Во времена оккупации общины в этом доме жили российские захватчики.

Украинцам также напоминают базовый алгоритм действий в случае обнаружения подозрительных предметов:

  • Не подходите
  • Не трогайте
  • Звоните на 101 или 102

Напомним, недавно в лесу в Киевской области погиб мужчина из-за наезда на мину.

До этого в селе Гнедин Киевской области сдетонировал боеприпас, из-за чего один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.

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Министерство внутренних дел Украины Киевская область
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