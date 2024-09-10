Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

У Вишгородському районі Київської області спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували від вогню ціле село.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, у понеділок, 9 вересня, у Вишгородському районі Київської області - поблизу села Мар'янівка - загорілася суха рослинність на відкритій території.
Боротьба з пожежею (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Зазначається, що через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.
Вогонь розповсюджувався дуже швидко (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
При цьому під загрозою загорання опинилися:
Вогнеборці врятували ціле село (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу площею 2,8 га", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до масштабної екологічної катастрофи.
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