Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

Що відомо про забруднення екосистем під час війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до масштабної екологічної катастрофи.

Річки та інші водойми забруднюються отруйними речовинами, тим часом як у результаті обстрілів і ракетних атак ледь не щоразу спалахують масштабні лісові пожежі.

Не варто забувати й про шкоду, завдану природі, внаслідок тривалих бойових дій у різних регіонах України.

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