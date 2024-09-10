Под Киевом чуть не сгорело целое село: что произошло

Что известно о загрязнении экосистем во время войны

Напомним, ранее мы рассказывали, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины привело к масштабной экологической катастрофе.

Реки и другие водоемы загрязняются ядовитыми веществами, в то время как в результате обстрелов и ракетных атак чуть ли не каждый раз загораются масштабные лесные пожары.

Не стоит забывать и о вреде, причиненном природе, в результате длительных боевых действий в разных регионах Украины.

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