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Под Киевом второй день ищут провалившегося под лед рыбака (фото, видео)

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 10:31
Под Киевом второй день ищут провалившегося под лед рыбака (фото, видео) Фото: под Киевом второй день ищут рыбака (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В водоеме села Ивановка Киевской области второй день подряд ищут одного из четырех рыбаков, которые вышли на лед и провалились в ледяную воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Трех спасли, поиски четвертого продолжаются. Несмотря на предостережения и опасность, рыбаки из села Ивановка вчера вышли на лед и провалились в ледяную воду", - рассказал он.

По его словам, местные жители пытались помочь, однако один из них тоже оказался в водяной ловушке.

"Полицейские Киевской области, которые оперативно прибыли на место происшествия, бросились в воду и помогли спасти одного из бедняг, еще двоих достали спасатели", - добавил Небытов.

Как сообщалось, 19 февраля в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжаются.

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