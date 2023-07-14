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Під Києвом дитина випала з вікна багатоповерхівки

Фото: під Києвом дитина випала з вікна багатоповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області сьогодні, 14 липня, увечері 4-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

За його словами, нещасний випадок трапився близько 19:00. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці, дівчинку терміново госпіталізували.

Фото: будинок, звідки впала дівчинка (t.me/andrii_nebytov)

Нєбитов уточнив, що дівчинка впала, спершись на москітну сітку. Вона приземлилася не на асфальт, а на дах цокольного поверху.

Правила для батьків у сезон відкритих вікон

Нагадаємо, раніше поліцейські нагадали батькам про важливі правила у зв'язку з сезоном відкритих вікон.

Правоохоронці зазначали, що необхідно дотримуватись ряду простих рекомендацій, щоб убезпечити свою дитину, серед яких:

  • не залишайте малюків без нагляду;
  • пам'ятайте: москітна сітка не захищає;
  • встановіть блокатори та/або решітки;
  • виключіть доступ дитини до вікна;
  • не грайте разом з малюком біля вікна та не заохочуйте його інтерес.

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