Під Києвом дитина випала з вікна багатоповерхівки

За його словами, нещасний випадок трапився близько 19:00. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці, дівчинку терміново госпіталізували.

Фото: будинок, звідки впала дівчинка (t.me/andrii_nebytov)

Нєбитов уточнив, що дівчинка впала, спершись на москітну сітку. Вона приземлилася не на асфальт, а на дах цокольного поверху.

Правила для батьків у сезон відкритих вікон

Нагадаємо, раніше поліцейські нагадали батькам про важливі правила у зв'язку з сезоном відкритих вікон.

Правоохоронці зазначали, що необхідно дотримуватись ряду простих рекомендацій, щоб убезпечити свою дитину, серед яких: