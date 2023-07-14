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Под Киевом ребенок выпал из окна многоэтажки

Фото: под Киевом ребенок выпал из окна многоэтажки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области сегодня, 14 июля, вечером 4-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

По его словам, несчастный случай произошел около 19:00. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, девочку срочно госпитализировали.

Фото: дом, откуда упала девочка (t.me/andrii_nebytov)

Небытов уточнил, что девочка упала, оперевшись на москитную сетку. Она приземлилась не на асфальт, а на крышу цокольного этажа.

Правила для родителей в сезон открытых окон

Напомним, ранее полицейские напомнили родителям о важных правилах в связи с сезоном открытых окон.

Правоохранители отмечали, что необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций, чтобы обезопасить своего ребенка, среди которых:

  • не оставляйте малышей без присмотра;
  • помните: москитная сетка не защищает;
  • установите блокираторы и/или решетки;
  • исключите доступ ребенка к окну;
  • не играйте вместе с малышом у окна и не поощряйте его интерес.

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