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Під Києвом блискавка влучила в житловий будинок: почалася пожежа

Фото: Рятувальник (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У житловий будинок під Києвом сьогодні, 20 червня, влучила блискавка. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок", - йдеться у заяві.

Зазначається, що спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС.

"Рятувальники завжди напоготові, втім, звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - повідомив Нєбитов.

Правила пожежної безпеки на природі

З початку року в Україні зафіксували понад 2 тисячі пожеж на природі. Щоб уникнути таких інцидентів, необхідно дотримуватися кількох правил.

ДСНС зазначає, що у важкий воєнний час рятувальники змушені не лише усувати наслідки агресії РФ. А отже варто дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, під час перебування на природі заборонено:

  • розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
  • залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці;
  • спалювати сміття та рослинні залишки.

Нагадаємо, що нещодавно у Броварському районі Київської області автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.

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КиївКиївська областьПожежа