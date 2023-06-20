Під Києвом блискавка влучила в житловий будинок: почалася пожежа

"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок", - йдеться у заяві.

Зазначається, що спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС.

"Рятувальники завжди напоготові, втім, звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - повідомив Нєбитов.

Правила пожежної безпеки на природі

З початку року в Україні зафіксували понад 2 тисячі пожеж на природі. Щоб уникнути таких інцидентів, необхідно дотримуватися кількох правил.

ДСНС зазначає, що у важкий воєнний час рятувальники змушені не лише усувати наслідки агресії РФ. А отже варто дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, під час перебування на природі заборонено: