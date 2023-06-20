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Под Киевом молния попала в жилой дом: начался пожар

Фото: Спасатель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В жилой дом под Киевом сегодня, 20 июня, попала молния. В результате этого моментально вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Только что в Гатном молния попала в жилой дом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС.

"Спасатели всегда наготове, впрочем, обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", - сообщил Небитов.

Правила пожарной безопасности на природе

С начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч пожаров на природе. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо придерживаться нескольких правил.

ГСЧС отмечает, что в тяжелое военное время спасатели вынуждены не только устранять последствия агрессии РФ. А значит следует соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, во время пребывания на природе запрещено:

  • разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
  • оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
  • сжигать мусор и растительные остатки.

Напомним, что недавно в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

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