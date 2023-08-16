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Під Києвом адвокат зі спільником намагався за хабар здати озеро в оренду

Фото: адвокат зі спільником намагався за хабар здати озеро в оренду (facebook com ssu mariupol)
Автор: Каріна Левицька

Адвокат та його спільник вимагали від підприємця 30 тисяч доларів за оренду озера. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані вимагали від фізичної особи-підприємця 30 тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли вплинути на службових осіб однієї із сільських рад з метою виділення в оренду озера на території Бучанського району", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: адвокат зі спільником намагався за хабар здати озеро в оренду (t.me/pgo_gov_ua)

Підозрюваних затримано під час отримання неправомірної вигоди. До суду наразі скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше судді Чуднівського районного суду Житомирської області, який брав участь у незаконних оборудках із землею, оголосили підозру. Як з'ясували слідчі, за рішеннями судді відчужено майже 94 га землі, збитки державі перевищують 2 млн гривень.

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