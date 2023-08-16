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Под Киевом адвокат с сообщником пытался за взятку сдать озеро в аренду

Фото: адвокат с сообщником пытался за взятку сдать озеро в аренду (facebook com ssu mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Адвокат и его сообщник требовали от предпринимателя 30 тысяч долларов за аренду озера. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые требовали от физлица-предпринимателя 30 тысяч долларов. За эту сумму они обещали повлиять на должностных лиц одного из сельских советов с целью выделения в аренду озера на территории Бучанского района", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: адвокат с сообщником пытался за взятку сдать озеро в аренду (t.me/pgo_gov_ru)

Подозреваемые задержаны при получении неправомерной выгоды. В суд направлены ходатайства об избрании им мер.

Напомним, ранее судьи Чудновского районного суда Житомирской области, участвовавшего в незаконных сделках с землей, объявили подозрение. Как выяснили следователи, по решениям судьи отчуждены почти 94 га земли, ущерб государству превышает 2 млн гривен.

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