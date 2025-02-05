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Не під керівництвом США. ЗМІ дізналися дату наступного засідання "Рамштайну"

Брюссель, Середа 05 лютого 2025 16:06
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Не під керівництвом США. ЗМІ дізналися дату наступного засідання "Рамштайну" Фото: ЗМІ дізналися дату наступного засідання "Рамштайну" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться через тиждень. Цього разу головуватимуть не США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними джерел видання, наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 12 лютого.

"Радіо Свобода" наголошує, що цього разу головувати на засіданні буде Велика Британія, а не США.

Варто додати, що формат "Рамштайн" був започаткований навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Партнери України провели очну зустріч на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, де обговорили військову підтримку України.

Традиційно зустріч в очному форматі або онлайн-засідання очолюють США, а саме голова Пентагону. Всього відбулося вже 25 засідань "Рамштайну".

Нагадаємо, що остання зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 9 січня 2025 року перед тим, як у США змінився президент і до Білого дому повернувся Дональд Трамп. Були побоювання, що після приходу Трампа формат "Рамштайн" може переформатуватися. Але президент України Володимир Зеленський запевняв, що питання продовження "Рамштайну" не підіймалося.

Додамо, що ще до виборів Трамп виступав за зменшення військової допомоги Україні. Він також заявляв, що допомога має даватися у позику, а не у вигляді "подарунка".

Крім того, президент США має претензії до інших членів НАТО, зокрема до деяких країн ЄС. Трамп хоче, щоб витрати на оборону збільшили до 5% від ВВП, але деякі європейські країни ще не дійшли до рівня 2%.

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