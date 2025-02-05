Не под руководством США. СМИ узнали дату следующего заседания "Рамштайн"
Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится через неделю. На этот раз председательствовать будут не США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным источников издания, следующее заседание "Рамштайн" состоится 12 февраля.
"Радио Свобода" отмечает, что на этот раз председательствовать на заседании будет Великобритания, а не США.
Стоит добавить, что формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Партнеры Украины провели очную встречу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, где обсудили военную поддержку Украины.
Традиционно встречу в очном формате или онлайн-заседание возглавляют США, а именно глава Пентагона. Всего состоялось уже 25 заседаний "Рамштайна".
Напомним, что последняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась 9 января 2025 года перед тем, как в США сменился президент и в Белый дом вернулся Дональд Трамп. Были опасения, что после прихода Трампа формат "Рамштайн" может переформатироваться. Но президент Украины Владимир Зеленский уверял, что вопрос продолжения "Рамштайн" не поднимался.
Добавим, что еще до выборов Трамп выступал за уменьшение военной помощи Украине. Он также заявлял, что помощь должна даваться взаймы, а не в виде "подарка".
Кроме того, президент США имеет претензии к другим членам НАТО, в частности к некоторым странам ЕС. Трамп хочет, чтобы расходы на оборону увеличили до 5% от ВВП, но некоторые европейские страны еще не дошли до уровня 2%.
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