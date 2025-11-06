Під КАБами та дронами: штурмовики ЗСУ б'ються за Покровськ у надскладних умовах, - Манько

Битва за Покровськ: ворог користується туманом

За словами Манька, на Покровському напрямку противник активно намагається скористатися погодними умовами, зокрема туманом, для спроб просунутися далі.

"Противник використовує туман для спроб просунутися далі. Але наші штурмовики посилилися, виставили фланги, зачищають місто разом із спецпризначенцями," - наголосив Валентин Манько.

Він підкреслив, що штурмовики роблять "все максимально можливе, щоб перемогти в цій битві за Покровськ".

Робота відбувається в надскладних умовах - під постійними обстрілами КАБами, артилерією та дронами ворога. Окупанти, не шкодуючи ресурсів, "просто зносять покровські будівлі", намагаючись просунутись вперед.

Розширення присутності: Новопавлівський, Олександрівський та Гуляйпільський напрямки

Начальник Управління Штурмових підрозділів повідомив, що не менш важливими є Новопавлівський, Олександрівський та Гуляйпільський напрямки, де також точаться жорстокі бої.

Новопавлівський напрямок: 5 листопада, були зафіксовані спроби ворожого прориву в районі Успенівки.

"Ми ворога зупинили і відтіснили на південь за Березове," - заявив Манько.

Більшість атак було відбито, і лише погодні умови не дозволили штурмовикам повністю завершити роботу в цьому секторі.

Олександрівський і Гуляйпільський напрямки: Валентин Манько наголосив, що ворог тисне тут "не менше, ніж на Покровську".

Відповідь ЗСУ: "Наразі ми збільшуємо там штурмову присутність та якісно закріплюємося на позиціях," - підсумував він.

Насамкінець, Валентин Манько закликав: "Вірте в ЗСУ, підтримуйте штурмові підрозділи, моліться за наших воїнів! Слава Україні!".