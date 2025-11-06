ISW: Українські війська просунулися поблизу Добропілля

Українські війська нещодавно досягли просування в тактичному районі Добропілля Донецької області. Геолокаційні кадри підтверджують контроль українських сил над ділянками поблизу Шахового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ЗСУ біля Шахова

Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 4 листопада, українські сили просунулися на північний схід та південний схід від населеного пункту Шахове, що розташований на схід від Добропілля.

ISW зазначає, що кадри підтверджують утримання або нещодавнє розширення українських позицій на схід від Шахового - у районах, де раніше російські джерела повідомляли про наявність своїх військ.

Російські сили, за даними інституту, 4 та 5 листопада здійснювали атаки на схід від Добропілля - поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Маяк та Заповідне.

Бойова активність у районі

ISW повідомляє, що оператори безпілотників 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії РФ завдають ударів по українських позиціях на північний схід, південний схід та схід від Шахового.

Аналітики Інституту підкреслюють, що поточні просування свідчать про активні тактичні дії українських сил на цьому відтинку фронту.

Де знаходиться Добропілля

Добропілля розташоване у Покровському районі. Місто розташоване в південно-західній частині Донецької області України, приблизно за 80 кілометрів від Краматорська та близько 100 кілометрів від Донецька. Північніше від міста тече річка Водяна.