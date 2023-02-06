Під Ізюмом троє цивільних підірвались на невідомому об'єкті

Троє цивиліних підірвались на невідомому об'єкті на дорозі в Ізюмському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.
Інцидент трапився в понеділок, 6 лютого в Ізюмському районі. Там троє цивільних їхали на мотоциклі однією з доріг. Транспорт наїхав на невідомий предмет, у результаті чого трапився вибух.
"Всі отримали травми, ступінь яких встановлюється. На місці працюють спеціалісти", - сказано в повідомленні.
Генерал нагадав, що пересуватись деякими ділянками області все ще небезпечно, бо вони знаходились під окупацією.
"Обираючи маршрути, рухайтесь тими дорогами, які вже активно використовуються та були перевірені відповідними спеціалістами", - нагадав генерал.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.
Також раніше ми писали, що у селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.
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