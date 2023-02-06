Под Изюмом трое гражданских подорвались на неизвестном объекте

Инцидент произошел в понедельник, 6 февраля в Изюмском районе. Там трое гражданских ехали на мотоцикле по одной из дорог. Транспорт наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.

"Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Генерал напомнил, что передвигаться по некоторым участкам области все еще опасно, потому что они находились под оккупацией.

"Выбирая маршруты, двигайтесь по тем дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами", - напомнил генерал.