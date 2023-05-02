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Під Ізюмом на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми

Фото: під Ізюмом Харківської області на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми 2 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 2 травня, в Ізюмському районі Харківської області трапилась НП: на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Кілька хвилин тому до нас надійшло повідомлення, що в Ізюмському районі люди, які виїхали на сільськогосподарській техніці, підірвалися в полі", - розповів він.

Як повідомлялось, у Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку, а чоловік-електромонтер - під час відновлювальних робіт.

Нагадаємо, раніше в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці.

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