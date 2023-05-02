Під Ізюмом на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми

У вівторок, 2 травня, в Ізюмському районі Харківської області трапилась НП: на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Кілька хвилин тому до нас надійшло повідомлення, що в Ізюмському районі люди, які виїхали на сільськогосподарській техніці, підірвалися в полі", - розповів він.
Як повідомлялось, у Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку, а чоловік-електромонтер - під час відновлювальних робіт.
Нагадаємо, раніше в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці.
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